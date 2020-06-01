В Харькове мать с ребенком выпали с 16 этажа [ Редактировать ]
Харьков / Фото: Pixabay
В Харькове, возле станции метро "Научная", мать с ребенком выпали с 16 этажа и погибли на месте. Об этом сообщается в группе "Харьков 1654" в Facebook.
Трагедия случилась на улице Культуры.
Причина чрезвычайного происшествия на данный момент неизвестна. По словам местных жителей, женщина не страдала психическими расстройствами и хорошо общалась с соседями. Погибшие жили в квартире вдвоем.
Ранее мы писали о том, как во Львове три человека выпали с балкона.
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