В Харькове, возле станции метро "Научная", мать с ребенком выпали с 16 этажа и погибли на месте. Об этом сообщается в группе "Харьков 1654" в Facebook.

Трагедия случилась на улице Культуры.

Причина чрезвычайного происшествия на данный момент неизвестна. По словам местных жителей, женщина не страдала психическими расстройствами и хорошо общалась с соседями. Погибшие жили в квартире вдвоем.

Ранее мы писали о том, как во Львове три человека выпали с балкона.