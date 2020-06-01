Во Львове, на улице Литвиненко, с балкона второго этажа из-за обвала перил выпали три человека. Те обрушились, когда люди на них облокотились. Об этом сообщает Горячая линия города Львова.

По предварительной информации врачей скорой помощи, пострадавшие: женщина 32-х лет - закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом поясницы; мужчина 38 лет - закрытый перелом нижней трети обеих предплечий, ЗЧМТ; мужчина 34-х лет - ушиб правого плеча.

Отмечается, что мужчины имели признаки алкогольного опьянения.

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