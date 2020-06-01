Во Львове три человека выпали с балкона [ Редактировать ]
Во Львове, на улице Литвиненко, с балкона второго этажа из-за обвала перил выпали три человека. Те обрушились, когда люди на них облокотились. Об этом сообщает Горячая линия города Львова.
По предварительной информации врачей скорой помощи, пострадавшие: женщина 32-х лет - закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом поясницы; мужчина 38 лет - закрытый перелом нижней трети обеих предплечий, ЗЧМТ; мужчина 34-х лет - ушиб правого плеча.
Отмечается, что мужчины имели признаки алкогольного опьянения.
Ранее мы писали о том, что в Николаеве пенсионерка выбросилась с 6 этажа.
по теме
Грибовицька трагедія на Львівщині: які результати розслідування справи
Під завалами загинули троє рятувальників та працівник комунального підприємства
Стрельба в Броварах: полиция назвала причину
Поиски и задержание всех участников перестрелки продолжаются
К стрельбе в Броварах может быть причастен экс-депутат Продивус - СМИ
В пятницу, 29 мая, в Броварах произошел конфликт между перевозчиками и неизвестными лицами
Во Львовской области продлили карантин
В связи с эпидемиологической ситуацией в Львовской области продлили карантин