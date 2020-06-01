Что категорически нельзя есть при простуде [ Редактировать ]
Многие при признаках простуды начинают лечиться народными средствами, но не все они одинаково полезны. Медики рассказали, что лучше не есть во время заболевания, передает newsyou,info.
В первую очередь не следует налегать на сладости, поскольку они могут усугубить общее состояние, если причиной болезни является бактерия. Однако при вирусном гриппе глюкоза наоборот помогает бороться с заразой. Все же сразу установить виновника проблемы невозможно, поэтому лучше отказаться от сладкого, хотя бы до постановки диагноза. При простуде категорически противопоказан алкоголь.
Спиртное сужает сосуды, ускоряет кровообращение и снижает иммунитет, поэтому его ни в коем случае нельзя употреблять. Как бы странно не показалось, но в данный перечень вошла и эхинацея. Растение действительно имеет целебные свойства, но при простуде оно бесполезно, что доказало последнее исследование. То же самое касается и апельсинов. Фрукт эффективен в качестве профилактики, но постфактум он не несет никакой пользы для организма.
Красное мясо - очень тяжелая пища. Организм тратит много энергии на переваривание продукта, поэтому ему попросту не хватает силы бороться с инфекцией. Не желательно есть и жареную пищу по той же причине. Кроме этого подобное питание само по себе не несет пользы для человека. Лучше всего во время простуды есть бульоны и пить много жидкости. Также полезны бананы, киви и дыни. В крайнем случае можно проконсультироваться со специалистом, который подберет оптимальный рацион для конкретного случая с учетом предпочтений больного.
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