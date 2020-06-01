Какая каша наиболее полезна для сердца: ответ медиков [ Редактировать ]
Как известно, наше здоровье напрямую зависит от нашего питания. Медики утверждают, что один простой продукт поможет защитить сердце от болезней. Об этом пишет changeua.com.
Специалисты советуют чаще употреблять перловую кашу.
"Она регулирует уровень холестерина в крови, также в ней содержится много витаминов К и В, которые положительно влияют на сосуды и сердце. Каждодневное употребление перловой каши устранит образование бляшек и появление тромбов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в каше много железа и магния, белка и клетчатки.
Однако, стоит отметить, что у перловой каши, как и любого другого продукта, есть противопоказания. Те, кто страдают проблемами с ЖКТ должны проконсультироваться с врачом, прежде чем вводить в свой рацион данный продукт.
Ранее мы писали о том, с какого продукта лучше начинать день.
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