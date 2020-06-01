До акцій протесту проти расизму та поліцейського свавілля - долучилася і Європа. Мітинги та марші пройшли в Берліні, Лондоні, Копенгагені та Брюсселі. Акції були масовими, але мирними. Тетяна Логунова розкаже більше.

"Дайте нам дихати" і "Припиніть нас убивати". Ці заклики днями можна було почути і в центрі Берліна. Акція проти расизму і поліцейського свавілля відбулася біля Бранденбурзьких воріт, де розташоване американське посольство. Прийшли сотні людей - як німці, так і американці, що мешкають у Німеччині.

Фрітц Шварцрок, учасник акції протесту:

Ми часто чули про насильство з боку поліції, тож не дивно, що настав момент, коли ситуація просто вибухнула, як порохова діжка. Це було передбачувано. А президент і міністр юстиції США тільки підігріли події своєю реакцією.

Гудвін, учасник акції протесту:

Я думаю, що люди просто дуже довго мовчали. Я не підтримую того, що відбувається в Америці. Має бути мирний шлях. Протестувати потрібно мирно, оскільки ми в Берліні. Але настав час усвідомити, що насправді відбувається в суспільстві. Влада має це зупинити.

Портрет Джорджа Флойда - афроамериканця, убитого під час затримання - німецькі художники намалювали на одному з фрагментів Берлінської стіни. Біля зображення вислів, який вже став символом протестів: "Я не можу дихати".

У Берліні акції пройшли без сутичок. Чого не скажеш про Лондон, де люди теж вийшли на марш проти расизму. Британська поліція затримала понад 20 мітингарів. За порушення норм карантину і образи на адресу силовиків.

Середмістям до американського посольства. У лондонській акції взяли участь тисячі людей. Хоча масові зібрання у Великій Британії заборонені через епідемію.

Ізабель Гзовскі, учасниця акції протесту:

Расизм убиває щодня. Темношкірі помирали і до пандемії. Тож я стоятиму тут і боротимуся за права людей, які вмирали сьогодні, вчора, 400 років тому. Можна померти від вірусу, а можна - і від рук поліцейського. Тому я ризикую своїм здоров'ям заради життя наших дітей.

Сті Моглі, учасниця акції протесту:

Таке трапляється всюди. І найбільший прояв расизму - це те, що люди вважають, що ліпше вдавати, ніби його немає. Расизм є. Щодня. І ми вже ситі цим досхочу.

Такі акції вихідними відбулися також у Данії, Бельгії та інших європейських країнах.