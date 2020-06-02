Трампа раскритиковали мэр Вашингтона и губернатор Нью-Йорка [ Редактировать ]
Мэр Вашингтона Муриел Баузер и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо выступили с критикой в отношении президента США Дональда Трампа. Это произошло из-за того, что глава государства разгоняет мирные акции протеста. Об этом Муриел Баузер сообщила в своем Twitter.
Таким образом полиция начала разгонять мирные акции протеста, применив слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты и резиновые пули. За два дня было задержано около 100 человек.
Протесты вспыхнули из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого ранее задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. Во время задержания один из полицейских прижал коленом шею мужчины и удерживал, хотя Флойд кричал, что задыхается.
Через радикальные действия полицейских мэр Вашингтона призывает митингующих оставаться дома ради их безопасности.
"Я ввела комендантский час с 19.00. За 25 минут до комендантского часа и без каких-либо провокаций федеральная полиция применила боеприпасы по мирным протестующим перед Белым домом. Это действия, которые сделают работу полиции Вашингтона гораздо тяжелее. Позор !", - написала Баузер.
Также вчера полиция оттеснила протестующих от сквера Белого дома, хотя на тот момент беспорядков в этом районе не было. После того Дональд Трамп вышел на улицу и осмотрел церковь Святого Иоанна, которую накануне подожгли демонстранты.
На такие действия отреагировал с критикой в отношении Трампа и Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.
"Президент вызывает американских военнослужащих на поддержку против американских граждан. Он использует вооруженные силы, чтобы задавить мирные акции протеста, чтобы он сам мог пойти на фотосессию к церкви. Для президента это лишь телевизионное реалити-шоу", - написал Куомо в своем Twitter.
Ранее мы писали, что полиция арестовала дочь мера Нью-Йорка.
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