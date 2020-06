В Нью-Йорке протестующие разбивают витрины и воруют товар в магазинах на Манхеттене.

Об этом пишут "РИА Новости".

По их словам, молодчики выбивают стекла в магазинах и выносят товар. Преимущественно интерес для них представляет электроника, ювелирные изделия и спорттовары.

Отмечается, что хозяева еще "живых" магазинов заколачивают витрины, чтобы избежать будущего ограбления.

Известно, что полиция зачастую не задерживает мародеров, так как для этого нужно поймать преступников "на горячем".

Swarms of people trying to break in and loot Macy’s. NYC curfew won’t be stopping them tonight... #NYCRiots #nycprotest pic.twitter.com/K8aLDIsAKz