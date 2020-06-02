На Манхеттене мародеры "штурмуют" магазины (видео) [ Редактировать ]
В Нью-Йорке протестующие разбивают витрины и воруют товар в магазинах на Манхеттене.
Об этом пишут "РИА Новости".
По их словам, молодчики выбивают стекла в магазинах и выносят товар. Преимущественно интерес для них представляет электроника, ювелирные изделия и спорттовары.
Отмечается, что хозяева еще "живых" магазинов заколачивают витрины, чтобы избежать будущего ограбления.
Известно, что полиция зачастую не задерживает мародеров, так как для этого нужно поймать преступников "на горячем".
Swarms of people trying to break in and loot Macy’s. NYC curfew won’t be stopping them tonight... #NYCRiots #nycprotest pic.twitter.com/K8aLDIsAKz— Daniel McCarter (@DanielMcCarter) June 2, 2020
Ранее мы писали, что десятки городов США охватили массовые протесты из-за убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
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