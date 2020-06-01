Протесты в США: полиция арестовала дочь мэра Нью-Йорка [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июня, во время масштабных протестов полиция задержала дочь мэра Нью-Йорка. 25-летнюю Кьяру де Блазио арестовали за участие в незаконном собрании. Об этом сообщает Time.
Отмечается, что чернокожая дочь мэра Билла де Блазио была арестована после отказа покинуть улицу на Манхэттене. Всего с начала протестов в Нью-Йорке полиция задержала около 800 человек.
Во время ежедневного брифинга де Блазио не упомянул об аресте дочери, однако призвал всех протестующих расходиться по домам.
"Мы ценим и уважаем все мирные протесты, но настало время людям возвратиться домой. Если вы вышли с миром для того, чтобы донести свою позицию, вас услышали: в городе грядут перемены. Я в этом не сомневаюсь", - заявил мэр.
Позже Кьяра де Блазио была вызвана в суд и освобождена из-под стражи.
Ранее мы писали, что известный украинский боксер поддержал протесты в США.
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