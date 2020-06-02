У Зеленского анонсировали принятие стратегии деокупации Крыма [ Редактировать ]
Уже в этом году Украина планирует утвердить стратегию деоккупацию Крыма. Возобновлен процесс наработки этой стратегии вместе с сотрудниками из Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и СНБО. Об этом постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич рассказал в "Укринформу".
Вместе с тем, рабочая группа на базе Минреинтеграции, которую возглавляет вице-премьер-министр Алексей Резников, занимается разработкой этой стратегии.
"В то же время следует понимать, что отдельные наработки по этому поводу существуют в различных органах и министерствах: МИД пишет проект своей части, в Минреинтеграции есть свой блок вопросов, в представительстве президента - свой блок. И сейчас надо все это свести воедино", - рассказал Кориневич.
Он считает, что часть этой стратегии должна быть открытой и публичной, впрочем большая ее часть будет закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности.
"Не хотел бы ничего говорить по поводу временных рамок, но мы с коллегами считаем, что было бы хорошо иметь эту стратегию деоккупации уже нынешнего года", - добавил он.
Ранее Зеленский заявил, что верит в день, когда Крым вернется в Украину.
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