Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о разработанной Киевом так называемой стратегии "деоккупации" Крыма. Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина".

"Передо мной на столе лежит документ, который <...> подготовили по моему поручению эксперты политического директората МИД. Это документ стратегического характера под условным названием "Стратегия деоккупации Крыма", - заявил Кулеба. Министр добавил, что стратегия после изучения будет доработана.

"После того, как мы его доработаем с учетом моих замечаний, мы проведем более широкие консультации и с другими органами власти, и с внешними экспертами, и с общественностью", - сказал глава МИД.

При этом он признал, что у него "нет ответа на вопрос, каким должен быть окончательный формат этого документа".

"Должен ли он остаться документом МИД, и должен ли он быть посвящен исключительно международному аспекту работы, или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) Посмотрим", - добавил Кулеба.

Ранее Зеленский заявил, что верит в день, когда Крым вернется в Украину.