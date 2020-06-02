Пробное ВНО: опубликована подробная инструкция сдачи экзамена [ Редактировать ]
Украинский центр оценивания качества образования опубликовал ролик, в котором объясняют, как правильно подготовиться к доступу на пункты сдачи экзаменов.
Видео было опубликовано на YouTube-канале УЦЯО.
Отметается, что всех участников пробных экзаменов призывают в случае появления признаков ОРВИ оставаться дома.
Кроме того, нужно соблюдать правила гигиены, не допускать распространение болезни и пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Читайте еще, стали известны детали сдачи ВНО-2020 в Украине. Минобразования ввео дополнительные правила сдачи экзамена.
по теме
Коронавирус "напал" на украинский Минздрав
Все контактные лица находятся на самоизоляции
Коронавирус массово "ворует" работу у украинцев
Пособие по безработице получают 425 тысяч граждан
Ослабление карантина: сколько областей не готовы снимать ограничения
В этих регионах эпидемиологическая ситуация не соответствует критериям
Коронавирус в Украине: болезнь "отбивает" позиции
В стране фиксируют более 23 тысяч заражений
В Киеве зафиксировано рекордное количество "победивших" коронавирус
За сутки заболели 56 человек