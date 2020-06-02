Украинский центр оценивания качества образования опубликовал ролик, в котором объясняют, как правильно подготовиться к доступу на пункты сдачи экзаменов.

Видео было опубликовано на YouTube-канале УЦЯО.

Отметается, что всех участников пробных экзаменов призывают в случае появления признаков ОРВИ оставаться дома.

Кроме того, нужно соблюдать правила гигиены, не допускать распространение болезни и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

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