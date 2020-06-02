В июне произойдет три лунных затмения [ Редактировать ]
Луна в июне идеально подходит для наблюдений, если смотреть с северных широт. В это время она находится достаточно низко, а значит кажется большей. Поэтому полутеневое затмение Луны 5 июня будет выглядеть очень эффектно, пишет charter97.org.
"В это время 57% Луны будет покрыто полутенью Земли, диск нашего спутника станет темнее с одной стороны", - говорится в сообщении.
19 июня днем произойдет затмение Венеры Луной. А вот 21 июня можно будет увидеть кольцеобразное затмение Солнца. Такое небесное событие происходит, когда Луна находится чуть дальше от Земли и ее диск становится меньше, чем диск Солнца. Поэтому когда спутник перекрывает звезду, образуется красивое, огненное кольцо.
Также многие астрономы призывают чаще любоваться небом в июне, ведь начинается пора серебристых облаков.
Смотрите также лунный календарь стрижек на июнь.
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