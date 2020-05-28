Смена образа всегда способна поднять настроение и помочь "обновиться". Но, нужно всегда помнить, что для этого стоит выбирать только благоприятные дни. О том, когда можно и нельзя стричься пишет tolknews.

Рассказываем, когда благоприятные дни для стрижки в июне 2020 года по лунному календарю.

Благоприятные дни

Согласно лунному календарю, в июне 2020-го есть несколько подходящих для похода в парикмахерскую дат. Наиболее благоприятные дни - 2, 18, 25 и 27 июня, пишет mirkosmosa.ru. Кроме того, можно стричься 22-24 июня.

Неблагоприятные дни

Неблагоприятные дни для похода к парикмахеру - 14, 19, 21 июня.

Как работает лунный календарь стрижек?

Считается, что на многие процессы, происходящие на Земле, оказывает влияние Луна.

Речь идет не только о приливах и отливах в океане и росте растений. Предположительно, положение и фазы Луны влияют на состояние и рост волос.

По этому принципу работают лунные календари, которые помогают определить, когда стоит пойти к парикмахеру, а когда лучше повременить.

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