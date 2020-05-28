Лунный календарь стрижек на июнь [ Редактировать ]
Смена образа всегда способна поднять настроение и помочь "обновиться". Но, нужно всегда помнить, что для этого стоит выбирать только благоприятные дни. О том, когда можно и нельзя стричься пишет tolknews.
Рассказываем, когда благоприятные дни для стрижки в июне 2020 года по лунному календарю.
Благоприятные дни
Согласно лунному календарю, в июне 2020-го есть несколько подходящих для похода в парикмахерскую дат. Наиболее благоприятные дни - 2, 18, 25 и 27 июня, пишет mirkosmosa.ru. Кроме того, можно стричься 22-24 июня.
Неблагоприятные дни
Неблагоприятные дни для похода к парикмахеру - 14, 19, 21 июня.
Как работает лунный календарь стрижек?
Считается, что на многие процессы, происходящие на Земле, оказывает влияние Луна.
Речь идет не только о приливах и отливах в океане и росте растений. Предположительно, положение и фазы Луны влияют на состояние и рост волос.
По этому принципу работают лунные календари, которые помогают определить, когда стоит пойти к парикмахеру, а когда лучше повременить.
Смотрите также календарь православных праздников на июнь 2020.
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