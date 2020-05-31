Амбициозные планы: когда SpaceX "покорит" Луну [ Редактировать ]
Глава компании SpaceX Илон Маск сказал, что Луну Можно будет освоить в течении 4 лет.
Об этом пишет РБК-Украина.
По информации, Маск будет очень удивлен, если не это событие не произойдет до 2024 года.
"Думаю, у меня такое желание, чтобы мы сделали это через два года, но это может быть и через четыре. Думаю, о двух годах и речи быть не может. И я был бы удивлен, если бы мы сделали это через четыре года".
Ранее мы писали о том, что SpaceX успешно запустила космический корабль "Crew Dragon", который доставил на МКС двух астронавтов.
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