Американское космическое агентство NASA рассекретило вид площадки, откуда будут стартовать корабли, которые доставят астронавтов и грузы на Луну.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

По их словам, инженеры смогли сделать полный апгрейд того места, откуда в 1969 году стартовала миссия Apollo.

Известно, что на объекте были модернизированы все системы коммуникации и отстроены пусковые башни. Высота их составляет 200 метров.

Ранее мы писали о том, что корпорации Space X, Blue Origin и Dynetics совместными усилиями сконструируют космический корабль, который будет способен доставить на Луну человека и жилищные модули.