Во вторник, 2 июня, мировые цены на нефть выросли примерно на 1 доллар США за баррель. Об этом сообщает Reuters.

Нефть марки Brent подорожала за день на $1,04 (+2,7%) до $39,3 за баррель. Американская нефть марки WTI выросла в цене на $0,87 (+2,5%), до $36,31 за баррель.

Котировки растут в ожидании того, что во время видеоконференции, которая может состояться 4 июня, основные производители "черного золота" - страны ОПЕК и Россия - согласятся продлить соглашение о сокращении добычи на 9,7 млн ​​баррелей в сутки на июль и даже август. В частности, на этом настаивает Саудовская Аравия.

​Согласно первоначальному плану ОПЕК+, с июля по декабрь снижение производства должно составить 7,7 млн ​​баррелей в сутки.

Кроме того, цены на нефть "подстегивают" возобновление транспортного сообщения, постепенное открытие предприятий и увеличение потребления бензина во всем мире после пандемии коронавируса. В США регистрируют неуклонный рост спроса на топливо и ​​сокращение запасов сырой нефти в национальном хранилище нефти в Кушинге, штат Оклахома.

Напомним, что "Подробности" регулярно информируют об изменении розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине.