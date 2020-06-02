В Украину идет серьезное потепление: когда начнется лето [ Редактировать ]
В пятницу, 5 июня, погода в Украине начнет меняться. А выходные порадуют летними +25+27 градусов. Такой прогноз дала народный синоптик Украины Наталка Диденко.
В пятницу украинцы наконец-то избавятся от "лишних килограммов одежды". Ну а пока придется потерпеть, ведь 3 июня будет все еще прохладно, да и еще и дождливо.
В то же время синоптики "Украинского гидрометцентра" на своих картах анонсировали существенное потепление на 6 июня, но ползти вверх столбик термометра начнет уже в пятницу, 5 июня. Теплый прогноз, правда, омрачат грозовые дожди, которые обещают синоптики.
Ранее сообщалось, что в Средиземном море зафиксировали мощное землетрясение. Также мы писали о том, что аномальная погода убила урожай фруктов в Украине.
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