Украина в этом году соберет низкий урожай ранних фруктов. Об этом заяв- ила начальник отдела агрометеорологии "Укргидрометцентра" Татьяна Адаменко, передает "Газета по-украински".

Территория страны большая, и везде ситуация разная. Поэтому просчитать потери во всех областях невозможно. Но в общем: заморозки были длительными и ударили по ранним сортам. Можно сказать, что в этом году Украина останется без урожая абрикосов, персиков и слив

Метеоролог уточняет, что, в первую очередь, сильно пострадали южные регионы, где массовое цветение было именно в период заморозков, в северных областях "еще что-то сохранилось".

Будем ожидать импортные фрукты. Отечественных косточковых будет мало, и стоить они очень дорого

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В то же время, Адаменко успокоила по яблокам и грушам.

Эти деревья цветут позже, так по крайней мере готовы к заморозкам. Поэтому яблони и груши не пострадали. Заморозки ударили только по ранним сортам груш.

Аграрные эксперты соглашаются с метеорологом и также заявляют, что от весенних заморозков яблоки критически не пострадали. Поэтому украинские производители этих фруктов соберут сейчас больший урожай яблок, чем в 2019 году, считает руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев.

В 2020-м уборочные площади остались на уровне прошлого года. Дополнительно вступают в плодоношение и новые сады, которые активно закладывались три-пять лет назад. Сбор урожая яблок имеет все шансы вырасти

С начала года в Украине цена на яблоки выросла в 1,5-2 раза. Но когда начнется сбор нового урожая, стоимость фруктов существенно упадет. Кроме того, есть большая зависимость от карантинной ситуации. Если у украинских производителей возникнут проблемы с экспортом яблок, то они начнут продавать продукцию на внутреннем рынке. Тогда цены упадут еще больше.

Напомним, на Николаевщине дикие орхидеи оказались под угрозой из-за засухи.