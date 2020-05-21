В Средиземном море зафиксировали мощное землетрясение [ Редактировать ]
В четверг, 21 мая, в Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 6,2. Толчки зафиксировал Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился примерно в 240 км (149 миль) на юго-запад от Греции в районе Метони, на глубине 10 км.
Напомним, что в ночь на вторник, 28 апреля, в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,7 бала.
по теме
На Камчатке произошло мощное землетрясение
Его эпицентр находился в акватории Тихого океана
Иран всколыхнуло мощное землетрясение
Отмечается, что ближайшими городами к эпицентру являются Демавенд, Рудехен и Бумехен
Украина требует прекратить нарушения прав человека в Крыму
Также от России требуют предоставить доступ к полуострову
Китай отреагировал на ультиматум Трампа ВОЗ
Китай призвал США отдавать все силы ради достижения скорой победы над пандемией COVID-19
Погода в Украине на 21 мая: что обещают синоптики
В четверг, 21 мая, погода в Украине будет преимущественно сухой