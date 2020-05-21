В четверг, 21 мая, в Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 6,2. Толчки зафиксировал Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился примерно в 240 км (149 миль) на юго-запад от Греции в районе Метони, на глубине 10 км.

Напомним, что в ночь на вторник, 28 апреля, в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,7 бала.