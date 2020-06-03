У театрі пояснили - про Україну у нових виставах не йтиметься

Бійки у верховній раді України, як реклама для Королівської опери Бельгії. Промо-ролик нового театрального сезону театру Ля Монне побудований на кадрах з українського парламенту. На афішах, що розвішені по усьому Брюсселю є відео як у 2015 депутат Олег Барна піднімає тогочасного прем'єра Арсенія Яценюка.

Як у 2010 опозиція закидує яйцями спікера Володимира Литвина. А ще фото тяганини "свободівця" Ігоря Мірошниченка з колегами-комуністами. У театрі пояснили - про Україну у нових виставах не йтиметься. Але кращої ілюстрації для теми влади і суспільства годі було знайти.

Пітер Калаве, художній директор королівського театру Бельгії La Monnaie: