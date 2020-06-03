"Северный поток-2": США хотят расширить санкции [ Редактировать ]
Сенаторы от обеих партий Соединенных Штатов Америки предложили расширить санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Соответствующий документ разработали демократка Жанна Шахин и республиканец Тед Круз. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ сенаторов.
В проекте резолюции, говорится, что ранее введенные санкции применяются ко всем видам работ по прокладке трубопровода и его страхованию.
Документ расширяет санкции для компаний, которые предоставляют "услуги андеррайтинга или страхование или перестрахование" для кораблей, работающих на трубопроводе, а также для компаний, предоставляющих "услуги или средства для модернизации технологий или установки сварочного оборудования".
Законопроект также расширит действие санкций на всех, кто предоставляет портовые сооружения для судов-укладчиков и других услуг.
Сенаторы считают, что расширение санкций против "Северного потока-2" не даст России завершить строительство газопровода, который составляет "критическую угрозу национальной безопасности Америке", а также "угрожает Украине и энергонезависимости Европы и дает России возможность использовать союзников США".
Ранее мы писали, что Россия вскоре возобновит строительство "Северного потока-2".
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