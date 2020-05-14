Россия вскоре возобновит строительство "Северного потока-2" [ Редактировать ]
Стало известно, что строительство газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря, которое было прекращено в декабре прошлого года из-за угрозы санкций США, в ближайшее время может возобновиться. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, в порт Мукран, что на севере Германии, прибыло российское судно-трубоукладчик "Академик Черский". Именно в немецком порту сейчас находятся трубы, которые должны быть проложены для завершения проекта.
Спутниковые снимки, которые были сделанные 10 мая, свидетельствуют о том, что собранные на суше участки трубопровода были передвинуты к платформе мощным строительным краном. Неподалеку расположены также вспомогательные суда, в том числе русская баржа "Фортуна", которые должны помочь "Академику Черскому" в укладке труб.
В компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2", не подтвердили и не опровергли информацию, что достройка газопровода начнется в ближайшее время.
Ранее Германия приняла важное решение по "Северному потоку-2".
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