Стало известно, что строительство газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря, которое было прекращено в декабре прошлого года из-за угрозы санкций США, в ближайшее время может возобновиться. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, в порт Мукран, что на севере Германии, прибыло российское судно-трубоукладчик "Академик Черский". Именно в немецком порту сейчас находятся трубы, которые должны быть проложены для завершения проекта.

Спутниковые снимки, которые были сделанные 10 мая, свидетельствуют о том, что собранные на суше участки трубопровода были передвинуты к платформе мощным строительным краном. Неподалеку расположены также вспомогательные суда, в том числе русская баржа "Фортуна", которые должны помочь "Академику Черскому" в укладке труб.

В компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2", не подтвердили и не опровергли информацию, что достройка газопровода начнется в ближайшее время.

Ранее Германия приняла важное решение по "Северному потоку-2".