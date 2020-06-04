В крови погибшего при аресте афроамериканца нашли коронавирус и наркотики (фото) [ Редактировать ]
У афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания его полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), была обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на документы судмедэксперта.
Положительный результат на COVID-19 тест Джорджа показал еще в апреле. На момент задержания симптомов болезни у него уже не было, но вирус в организме еще присутствовал.
Помимо коронавируса в организме 46-летнего Флойда были выявлены наркотики - каннабиноиды, амфетамин и фентанил.
По данным судмедэкспертов, мужчина скончался от кардиопульмонарного шока - остановки сердца и дыхания. Сообщается, что причиной смерти стал комбинированный эффект, который произвели приемы полицейских, наличие интоксикантов в организме Флойда, а также возможные сопутствующие заболевания, в том числе проблемы с сердцем.
Независимые эксперты, нанятые семьей погибшего, установили, что смерть наступила в результате удушения.
Напомним, 25 мая полицейские задержали в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании коп встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало в США массовые протесты, которые переросли в стычки с полицией.
Как сообщалось ранее, во время беспорядков в США погибли не менее 11 человек.
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