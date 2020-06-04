Верховная Рада уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Такое решение поддержали 296 депутатов.

В частности, народные депутаты одобрили проект постановления №3583 "Об увольнении Пристайко В.В. с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции".

Ранее мы писали, что Кабмин согласовал назначение нового главы Киевской ОГА.