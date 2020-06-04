Рада уволила вице-премьера Пристайко [ Редактировать ]
Фото: Вадим Пристайко / rubryka.com
Верховная Рада уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Такое решение поддержали 296 депутатов.
В частности, народные депутаты одобрили проект постановления №3583 "Об увольнении Пристайко В.В. с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции".
Ранее мы писали, что Кабмин согласовал назначение нового главы Киевской ОГА.
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