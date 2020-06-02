Отставка Авакова: в Раде начали сбор подписей (фото) [ Редактировать ]
В Верховной Раде Украины начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. По состоянию на 12:00 2 июня фракция "Голос" собрала 40 подписей народных депутатов.
Об этом сообщил депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин в Facebook.
"По состоянию на сейчас более 40 депутатов уже подписали постановление об отставке Авакова. Пока это представители "Голоса" и "Слуг народа". Ждем присоединения других фракций", - написал он.
Представители "Голоса" призвали народных депутатов от других фракций подписывать постановление, чтобы состоянию на пятницу, в час вопросов к правительству "иметь полный комплект".
Напомним, что для инициирования рассмотрения какого-либо вопроса в парламенте необходимо собрать минимум 150 подписей депутатов.
Согласно статье 18 закона о Кабинете министров, Верховная Рада может уволить члена правительства: по его заявлению, по представлению премьер-министра или президента и по собственной инициативе. Решение ВР об освобождении от должности члена Кабмина принимается в форме постановления.
Ранее сообщалось, что Арсена Авакова призвали к отчету в Верховной Раде касаемо инцидентов в Кагарлыке и в Броварах.
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