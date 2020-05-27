Кабмин согласовал назначение нового главы Киевской ОГА [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины согласовал назначение Василия Володина новым главой Киевской областной государственной администрации (ОГА). Сейчас он занимает пост замглавы Киевской ОГА.
Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Отметим, на сегодня Володин занимает должность замглавы Киевской облгосадминистрации, до этого был и.о. гендиректора "Электронмаша".
Ранее мы писали, что Кабмин уволил Госгеокадастра.
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