Кабинет министров Украины согласовал назначение Василия Володина новым главой Киевской областной государственной администрации (ОГА). Сейчас он занимает пост замглавы Киевской ОГА.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Отметим, на сегодня Володин занимает должность замглавы Киевской облгосадминистрации, до этого был и.о. гендиректора "Электронмаша".

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