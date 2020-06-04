Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко стал министром культуры. Такое решение приняла Верховная Рада. Соответствующее решение приняли депутаты на сегодняшнем заседании.

Так, 263 депутата поддержали назначение Ткаченко.

Отметим, он также написал заявление о досрочном сложении полномочий народного депутата и это решение поддержали 299 нардепов.

После этого Ткаченко принес присягу члена Кабинета министров Украины.

Добавим, Александр Ткаченко с 2008 года занимал должность генерального директора группы 1+1 медиа, в которую входят телеканалы "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бигуди", "Униан-ТВ", "1+1 International и Ukraine Today, сейлз-хаус Плюсы и компания по производству телеконтента 1+1 продакшн.

Ранее мы писали, что Рада уволила вице-премьера Пристайко.