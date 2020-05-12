Самая старая 113-летняя испанка поборола коронавирусную инфекцию.

Об этом пишет Top News.

По их словам, Мария Браниас жила в доме престарелых в испанской Жироне, где от COVID-19 скончались несколько человек.

Отмечается, что болезнь была найдена в апреле, а в начале мая она смогла полностью излечиться от смертельной инфекции.

Известно, что 113-летняя женщина лечилась, находясь в своей комнате и контактировала с внешним миром, с помощью гаджетов.

Ранее мы писали, что 103-летняя жительница Ирана смогла вылечиться от коронавируса. Она боролась с инфекцией в условиях стационара.