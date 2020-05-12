Коронавирус "разбился" об столетний иммунитет [ Редактировать ]
Самая старая 113-летняя испанка поборола коронавирусную инфекцию.
Об этом пишет Top News.
По их словам, Мария Браниас жила в доме престарелых в испанской Жироне, где от COVID-19 скончались несколько человек.
Отмечается, что болезнь была найдена в апреле, а в начале мая она смогла полностью излечиться от смертельной инфекции.
Известно, что 113-летняя женщина лечилась, находясь в своей комнате и контактировала с внешним миром, с помощью гаджетов.
Ранее мы писали, что 103-летняя жительница Ирана смогла вылечиться от коронавируса. Она боролась с инфекцией в условиях стационара.
по теме
Экопожертвования: Грета Тунберг начнет борьбу с коронавирусом
Девушка передаст деньги в фонд UNICEF
Найден препарат, способный победить коронавирус
Лекарство показало поразительную эффективность во время испытаний
Коронавирус "заразил" более 3 миллионов человек
От инфекции погибли уже более 200 тысяч человек
Победа над коронавирусом: инфекцию побороли в первой стране
За все время там умер только один человек
Борьба с коронавирусом: в Испании падает смертность от инфекции
В стране зарегистрировано самое низкое количество смертей с 21 марта