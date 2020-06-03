Немецкие биологи выяснили, почему люди со 2 группой крови наиболее подвержены заражению коронавирусом.

Об этом сообщает medRxiv.

По информации, при исследовании было выяснено, что в генах людей со 2 группой крови выявили пару мутаций.

Отмечается, что первая – в несколько раз повышает шанс заболеть тяжелой формой, а вторая – увеличивает риск инфицирования.

Читайте также, в Великобритании нашли новый способ дезинфекции. Благодаря ему, коронавирус может погибнуть в течении 4 часов.