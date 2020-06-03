"Коронавирусная" кровь: почему ІІ группа самая опасная [ Редактировать ]
Немецкие биологи выяснили, почему люди со 2 группой крови наиболее подвержены заражению коронавирусом.
Об этом сообщает medRxiv.
По информации, при исследовании было выяснено, что в генах людей со 2 группой крови выявили пару мутаций.
Отмечается, что первая – в несколько раз повышает шанс заболеть тяжелой формой, а вторая – увеличивает риск инфицирования.
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