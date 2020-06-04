Метро Киева ограничивает вход: какие станции будут закрывать [ Редактировать ]
Киевский метрополитен ограничивает вход на некоторых станциях в час пик. По состоянию на сейчас пять станций метро находятся под особым контролем. Об этом заявил пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон, пишет "РБК-Украина".
По ее словам, сейчас метрополитен ежедневно перевозит ориентировочно 700 тысяч пассажиров.
Идет ослабление карантинных мероприятий на общегосударственном уровне, восстанавливается движение пригородных поездов, увеличивается количество автобусов, увеличивается количество маршрутов, которые приезжают в Киев. Соответственно, будет увеличиваться количество пассажиров. У нас нет каких-то конкретных дат, когда пассажиропоток должен достичь какого-то предела.
Макогон напомнила, что до карантина общий пассажиропоток составлял полтора миллиона в день.
Ограничение на вход означает, что станция работает на одни или две двери. Сейчас на 5 станциях количество пассажиров увеличилось, поэтому они находятся под особым контролем.
Мы следим за пассажиропотоком в оперативном режиме. Под особым контролем - станции "Житомирская", "Святошин", "Черниговская", "Лесная", "Почайна". Это те, на которых в последние дни растет пассажиропоток", -
Макогон отметила, что в пиковые часы на 20-30 минут эти станции могут ограничивать на вход, что позволяет растянуть пассажиропоток.
Ранее мы писали, что в Киеве возобновил работу метрополитен. В первый день в подземке было очень малолюдно.
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