В Киеве "запустили" метро [ Редактировать ]
В понедельник, 25 мая, в Киеве восстановил свою работу после закрытия в связи с карантином метрополитен. Поезда начали курсировать в запланированном порядке.
Подземный пассажирский транспорт столицы возобновил работу после двухмесячного перерыва. Сейчас поезда курсируют согласно графику. На станции пассажиров допускают в масках, работники метро напоминают о соблюдении безопасной дистанции. По состоянию на 6:30 утра очередей и повышенного пассажиропотока зафиксировано не было.
Отметим, что городская власть рекомендовала открывать метрополитен при условии соблюдения санитарных норм. В частности, каждые три часа в салонах транспортных средств должны проводить дезинфекцию в электродепо и пунктах технического обслуживания. Также каждые три часа дезинфекцию должны проводить на платформах, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена.
Напомним, ранее в Киевском метро объяснили новые правила "карантинной работы" подземки.
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