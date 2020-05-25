В понедельник, 25 мая, в Киеве возобновили работу метро после карантинных ограничений в условиях пандемии COVID-19. Podrobnosti.ua собрали информацию о том, какая сейчас ситуация в подземке и как контролируются правила и условиях, на которых был открыт метрополитен.

Отметим, что сейчас ситуация в подземке спокойная, людей немного. Работники метрополитена в масках и прозрачных щитках на все лицо. На каждой станции полиция, которая следит, чтобы все были в масках.

Повесили новые плакаты и приклеили на пол кружочки с просьбой держать дистанцию 1,5 метра. Поезда ходят часто, очередей и столпотворения нет. В подземку пускают только в защитной маске, также рекомендуют надевать перчатки. Температуру на входе, как и планировалось, никто не измеряет.

Фото: РБК-Украина

Фото: РБК-Украина

Фото: РБК-Украина

Напомним, ранее в Киевском метро объяснили новые правила "карантинной работы" подземки.

