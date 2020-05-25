Первый день открытия метро: какая ситуация в подземке [ Редактировать ]
В понедельник, 25 мая, в Киеве возобновили работу метро после карантинных ограничений в условиях пандемии COVID-19. Podrobnosti.ua собрали информацию о том, какая сейчас ситуация в подземке и как контролируются правила и условиях, на которых был открыт метрополитен.
Отметим, что сейчас ситуация в подземке спокойная, людей немного. Работники метрополитена в масках и прозрачных щитках на все лицо. На каждой станции полиция, которая следит, чтобы все были в масках.
Повесили новые плакаты и приклеили на пол кружочки с просьбой держать дистанцию 1,5 метра. Поезда ходят часто, очередей и столпотворения нет. В подземку пускают только в защитной маске, также рекомендуют надевать перчатки. Температуру на входе, как и планировалось, никто не измеряет.
Метро запустили! Людей не много, но есть. Как будет работать метро - тоже рассказали. В подземку пускают только в защитной маске, также рекомендуют надевать перчатки. Температуру на входе, как и планировалось, никто не измеряет. Как сообщают наши подписчики, несмотря на требования о соблюдении социальной дистанции 1.5м, люди выходят и заходят в вагоны как и до карантина, то есть не соблюдая никаких дистанций. #киев #метро #киевметро #метрокарантин #метрокиев
Публикация от Оперативные новости Киева (@kiev.today.ua)
Фото: РБК-Украина
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Публикация от Антон Романенко (@tortik_rom)
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина
Напомним, ранее в Киевском метро объяснили новые правила "карантинной работы" подземки.
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