Департамент образования и науки киевской городской государственной администрации не имел полномочий отменять государственную итоговую аттестацию для учеников 11 классов в столице. Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки.

В нем отмечается, что соответствующий приказ не зарегистрирован в региональном управлении министерства юстиции - а потому не имеет законной силы.

Кроме того, подчеркивается, что законодательство не наделяет ни Минобразования, ни местные органы власти полномочиями освобождать учеников от государственной итоговой аттестации.

Ученики получают свидетельство о среднем образовании после завершения обучения на основании результатов годового оценивания и государственной итоговой аттестации.

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