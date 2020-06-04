Нові умови співпраці з МВФ несуть загрозу національному суверенітету і незалежності України - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
В опозиції на нові умови меморандуму України з МВФ відреагували доволі критично та назвали їх неприпустимими та згубними для країни.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Меморандум с МВФ - это не первый меморандум, который Украина заключает с МВФ, но я хочу сказать, что такой огромной несоразмерной цены в истории отношений Украины и МВФ никогда не было. Это деньги, которые даются на пополнение дефицита бюджета, и на средства, которые поступают в золотовалютный бюджет.
Я считаю, подобные требования-"хотелки" МВФ - они не могут быть допущены. И, на мой взгляд, президент Украины должен сделать все, чтобы такой меморандум не был подписан, страна не брала такие обязательства - потому что это реальная угроза национальному суверенитету и независимости нашей страны.
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