В очікуванні чергового траншу. Міжнародний Валютний Фонд наступного тижня вирішить: чи давати Україні кредит у 5 мільярдів. І виникає питання - а скільки це коштуватиме країні?

Прем'єр назвав головні пункти угоди. А у ЗМІ вже з'явилися фрагменти меморандуму.

"Освітня оптимізація", посилення контролю над тарифами та їх перерахунок, продовження медреформи та жодних нових пільг для бізнесу - це лише кілька зобов'язань, під якими країна готова підписатися, задля одержання чергового кредиту від Міжнародного Валютного Фонду. Загалом, таких положень про співпрацю - 26 (якщо вірити змісту документу, який оприлюднили у мережі). А напередодні, частково підтвердили на засіданні уряду.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Це, зокрема: прозорість роботи державних банків, державних підприємств. Це реформа митниці і податкової. Це збереження принципу "гроші ходять за пацієнтом" в галузі медицини. Це приведення ціни на газ для населення до ринкового рівня.

Чи дадуть нову позику - обговорять на засіданні МВФ 9 червня. Програма, за системою "стенд бай", - тобто, короткотермінова, - розрахована на 18 місяців. І передбачає надання Україні 5 мільярдів доларів. А от, чи зможе держава отримати усю суму - питання. Адже, жодного разу за 5 років, подібні програми так і не завершили.

Тетяна Острікова, експертка з питань економіки, податкового і митного законодавства:

Ми підписуємо програму, обіцяємо все що завгодно, стоїмо на колінах, щоб тільки почати перший транш. Потім, до нас приходить цей перший транш, потім ми починаємо займатися імітацією бурхливої діяльності. Ми вибирали близько 30-40 відсотків коштів, які заплановані по програмі. Тобто, якщо транш 5 млрд, - ми максимум отримували 1,9 млрд. А комісія нараховується Міжнародним Валютним Фондом і сплачується за рахунок коштів з нашого державного бюджету одразу за всю суму траншу.

І такої комісії, за 5 років, було сплачено, чимало: понад півтора міль'ярда гривень.

Володимир Фесенко, політолог:

Наша история взаимоотношений с МВФ, это, знаете, - бег по кругу. Многое мы не выполняли, и в данном случае тоже выполнять не будем. Но, на будущее, я думаю, рано или поздно, нам придется менять и стиль, и тактику переговоров с МВФ. Это просто неизбежно.

Адже умови, які Міжнародний Валютний Фонд пропонує Україні - скоріш, шкодять вітчизняній економіці, а не допомагають їй. Та й самі українці навряд чи зрадіють, коли, наприклад, здорожчає опалення, або у рамках "оптимізації освіти" почнуть масово закривати школи та скорочувати вчителів. З цим вже зіткнулися лікарні, на другому етапі медичної реформи. До речі, згідно з меморандумом, Україна зобов'язується її дотримуватись. Чи проголосує за таку співпрацю парламент - питання.

Давід Арахамія, голова фракції "Слуга народу":

Коли у нас буде на руках реальний проект меморандуму, тоді ми будемо його обговорювати. Ми зверталися до ОП, зараз вони з МВФ активно співпрацюють, вони кажуть, що немає у них ще проекту документу меморандуму.

Тетяна Острікова, експертка з питань економіки, податкового і митного законодавства:

І попередні влади, і ця влада - нічого не зробили для того, щоб ми дійсно вийшли із кабальницьких умов співпраці з МВФ. Я б рекомендувала українській владі залишатися у партнерських стосунках з Міжнародним Валютним Фондом. Чому? Тому що це світові фінанси. І це, власне, визначатиме наші кредитні рейтинги. Чим вищий кредитний рейтинг країни - тим дорожчі їхні цінні папери. Це вигідно Україні і нашому бюджету.

Та поки що, загальний державний борг перед кредиторами лише збільшується. На сьогодні це майже 50 мільярдів доларів. Крім МВФ, на повернення своїх грошей, з дев'ятьма нулями, чекають у Міжнародному банку реконструкції та розвитку та ЄС. Накопичила Україна мільярдні борги й перед іншими міжнародними організаціями і ще 6 країнами.