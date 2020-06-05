В МОН рассказали о подготовке к ВНО-2020 [ Редактировать ]
В Министерстве образования и науки заявили, что пункты проведения ВНО обеспечат всеми необходимыми средствами защиты. Речь идет о медицинских масках, бесконтактных термометрах и дезинфицирующих средствах.
Об этом и.о.министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Нам удалось привлечь партнеров и создать безопасные и комфортные условия для проведения ВНО, ЕВЭ и ЕПВИ. Уже со следующей недели начнется доставка средств защиты в регионы", - анонсировала чиновник.
Так, пункты проведения внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания обеспечат:
- медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков,
- бесконтактными термометрами (пирометрами),
- дезинфицирующими средствами для рук,
- дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей,
- изоляционными медицинскими халатами и защитными щитками для медиков.
В МОН сообщили, что с 9 июня начнется доставка средств защиты в областные государственные администрации, а оттуда - в пункты проведения тестирования и экзаменов. Ко дню проведения первого ВНО, 25 июня, средства защиты будут в местах проведения ВНО, ЕВЭ и ЕПВИ.
К тестированию будут допускать лиц с температурой ниже 37,2, без признаков респираторных болезней и в защитных масках.
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