ВНО в Киеве намерены отменить [ Редактировать ]
В Киеве для выпускников 11 классов предлагают отменить государственную итоговую аттестацию в 2020 году. Кроме того, предлагается отменить ВНО для тех выпускников, кто не планирует поступать в вузы в этом году. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, департамент образования Киева на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям предложил отменить в этом году государственную итоговую аттестацию для выпускников 11 классов.
Аттестация для учеников 4 и 9 классов была отменена решением МОН. Мы предлагаем, чтобы выпускники, которые не планируют в этом году поступать в украинские вузы, не сдавали ВНО. Это касается выпускников учреждений профтехобразования. Те, кто будут поступать, будут сдавать ВНО соответственно с ранее утвержденным графиком.
Он также добавил, что ВНО в этом году будут сдавать 31 тысяч киевлян и только 17 тысяч - выпускники.
Читайте еще, стали известны детали сдачи ВНО-2020 в Украине. Минобразования ввео дополнительные правила сдачи экзамена.
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