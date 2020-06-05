В мэры Киева партия "Слуга народа" может выдвинуть женщину. Об этом заявил глава парламентской фракции Давид Арахамия, передает УНН.

"Женщина должна возглавить столицу рано или поздно, потому что не было ни разу за историю Украины женщины-мэра Киева... Немножко интриги, это может быть женщина. Может быть сюрприз, который пока не хотим афишировать, поскольку нет механизма праймериз. Как только кандидат объявляет себя - сразу тонны грязи. Лучше сделать это позже", - рассказал Арахамия журналистам возле Верховной Рады.