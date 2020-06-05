"Немножко интриги": от "Слуги народа" в мэры Киева могут выдвинуть женщину [ Редактировать ]
В мэры Киева партия "Слуга народа" может выдвинуть женщину. Об этом заявил глава парламентской фракции Давид Арахамия, передает УНН.
"Женщина должна возглавить столицу рано или поздно, потому что не было ни разу за историю Украины женщины-мэра Киева... Немножко интриги, это может быть женщина. Может быть сюрприз, который пока не хотим афишировать, поскольку нет механизма праймериз. Как только кандидат объявляет себя - сразу тонны грязи. Лучше сделать это позже", - рассказал Арахамия журналистам возле Верховной Рады.
Напомним, местные выборы в Украине, в том числе и в Киеве, состоятся 25 октября 2020 года. Кроме действующего городского головы Киева Виталия Кличка, за пост мэра будут бороться нынешние народные депутаты. Изъявили такое желание четверо "Слуг народа".
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