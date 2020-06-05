Кабмин увеличил размер заработной платы главе КГГА и его заместителям.

Об этом сказано в постановлении правительства.

Согласно решению, оклад Виталия Кличко возрос до 19,36 тысяч гривен, а заместители и секретарь Киеврады получат 16, 94 гривны.

Кроме того, главы районных советов получат 15,52 тысячи гривен, а поселковые и сельские главы – 9,5 до 15,54 тысячи гривен, в зависимости от группы городов.

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