Киевский мэр получит повышенное жалование [ Редактировать ]
Фото: Delo.ua
Кабмин увеличил размер заработной платы главе КГГА и его заместителям.
Об этом сказано в постановлении правительства.
Согласно решению, оклад Виталия Кличко возрос до 19,36 тысяч гривен, а заместители и секретарь Киеврады получат 16, 94 гривны.
Кроме того, главы районных советов получат 15,52 тысячи гривен, а поселковые и сельские главы – 9,5 до 15,54 тысячи гривен, в зависимости от группы городов.
Читайте еще, в Украине резко упал размер заработной платы. Такая тенденция устоялась из-за карантина в стране.
по теме
Prev Next
19 мая 2020 20:45
Киевская визитка: когда заработают столичные фонтаны
Фонтаны будут ремонтировать каждую неделю
29 мая 2020 07:22
Кабмин ожидает роста безработицы
По прогнозам НБУ, безработица может вырасти до 9,5%
28 мая 2020 20:56
В Украине резко "обвалились" зарплаты
В апреле 2020 года - во второй месяц карантина - в Украине резко обвалилась средняя зарплата
26 мая 2020 18:08
Стоп насилие: в Киеве открылся кризисный центр
В центр могут попасть как женщины, так и мужчины