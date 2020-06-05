Масочний режим в Україні не скасують - Максим Степанов [ Редактировать ]
Втім, радіти зарано - обмеження можуть повернути, якщо тенденція з погіршення епідеміологічної ситуації збережеться - повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Уже третій день поспіль кількість хворих коронавірусом в Україні - зростає.
Попередньої доби медики діагностували 553 нових випадків зараження. 15 людей померли від ускладнень. Від початку епідемії захворіли майже 26 тисяч українців. Із них понад 11 тисяч одужали, 762 людини померли. Найгірша статистика в Києві, Чернівецькій, Львівській та Волинській областях.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Уряд запровадив режим адаптивного карантину, запровадив певне пом'якшення етапу виходу з цього карантину, але карантин не скасований. Впровадило деякі етапи виходу з карантину, але карантин не скасовували. Я хочу нагадати, що у нас хворіють люди коронавірусом - за сьогоднішній день це 553 людини, вчора було 588. Стратегія, яку ми вибрали - це стратегія стримування, але це ніяким чином не скасовує масковий режим і дотримання соціальної дистанції.
по теме
Київщина та Буковина лідирують у кількості заражень коронавірусом
В Україні знижується загальна кількість хворих на коронавірус. За минулу добу 340 нових випадків. 10 летальних. Від COVID-19 уже вилікувалися дев'ять тисяч 690 українців. Померли 718
У МОЗ назвали дату "легалізації" концертів в Україні
Окрім Рівненщини та Закарпаття, не готові до послаблення карантину ще шість регіонів. Це Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська та Чернівецька області
Аеропорт "Бориспіль" вийшов із карантину
В Україні відсьогодні чергове послаблення карантину дозволено повноцінно працювати кафе та ресторанам. Відвідувачі зможуть сидіти всередині за умови дотримання заходів безпеки
Українцям дозволять сидіти в ресторанах та ходити до церкви
Втім, попри ріст захворюваності - за два дні на українців чекає новий етап послаблення карантину. Від п'ятого червня - повноцінно запрацюють ресторани і бари, тобто відвідувачів можна буде приймати в залах, а не лише на літніх терасах. Літнім людям - не обов'язково буде дотримуватись самоізоляції
Епідемія коронавірусу у Східній Європі набирає обертів - ВООЗ
У ВООЗ наголосили: в Східній Європі стрімке поширення інфекції триває. Тоді, як в Західній - навпаки - спад.