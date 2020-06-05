Втім, радіти зарано - обмеження можуть повернути, якщо тенденція з погіршення епідеміологічної ситуації збережеться - повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Уже третій день поспіль кількість хворих коронавірусом в Україні - зростає.

Попередньої доби медики діагностували 553 нових випадків зараження. 15 людей померли від ускладнень. Від початку епідемії захворіли майже 26 тисяч українців. Із них понад 11 тисяч одужали, 762 людини померли. Найгірша статистика в Києві, Чернівецькій, Львівській та Волинській областях.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: