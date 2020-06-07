На лечение одного пациента, заразившегося коронавирусной инфекцией COVID-19 из бюджета Китая в среднем тратят $3,2 тыс. В отдельных случаях лечение пациентов в тяжелом состоянии обходится в $140 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованную Госсоветом КНР Белую книгу "Борьба с COVID-19: действия Китая".

"По данным на 31 мая, счета за медицинские услуги 58 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом были покрыты базовым медицинским страхованием. Общие расходы составили 1,35 млрд юаней ($190,6 млн) или 23 тыс. юаней на человека ($3,2 тыс.)", - говорится в книге.

Лечение тяжелобольного пациента в среднем обходится в $21,2 тыс. Всего на борьбу с пандемией в КНР выделили около $22,9 млрд. По последним данным, в "Поднебесной" подтверждены 84 тыс. случаев заражения, умерли 4,6 тыс. человек.

В начале июня в Ухане, ставшего очагом распространения коронавируса, из больницы был выписан последний пациент. По всей стране в течение последних двух недель фиксируются единичные случаи заражения.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 6 июня, в Украине зафиксировали 485 новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и 11 летальных случаев. Таким образом количество инфицированных возросло до 26 999, из них 788 умерли, 12 054 - выздоровели.