Министерство здравоохранения России утвердило седьмую версию временных методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

"Документ разработан междисциплинарной рабочей группой ведущих экспертов на основе российского и зарубежного клинического опыта", - говорится в аннотации.

Минздрав России рекомендовал тестировать на коронавирус SARS-CoV-2 и на антитела IgM и IgG всех пациентов, которые поступают в больницы. И представил новые схемы лечения с возможным применением 15 препаратов для взрослых.

В перечень рекомендованных лекарственных средств для лечения COVID-19 вошли: фавипиравир, гидроксизлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир, ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b, рекомбинантный интерферон альфа и умифеновир.

В список "препаратов упреждающей противовоспалительной терапии COVID-19 у взрослых" включены: тоцилизумаб, сарилумаб, олокизумаб, канакинумаб, барицитиниб и тофацитиниб.

Для профилактики COVID-19 можно применять гидроксихлорохин, который принимает Дональд Трамп, а в случае его недоступности - мефлохин.

Как сообщалось ранее, суперкомпьютер определил самые эффективные препараты для лечения коронавируса.