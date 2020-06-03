Лечение коронавируса: опубликован новый список препаратов [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения России утвердило седьмую версию временных методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
"Документ разработан междисциплинарной рабочей группой ведущих экспертов на основе российского и зарубежного клинического опыта", - говорится в аннотации.
Минздрав России рекомендовал тестировать на коронавирус SARS-CoV-2 и на антитела IgM и IgG всех пациентов, которые поступают в больницы. И представил новые схемы лечения с возможным применением 15 препаратов для взрослых.
В перечень рекомендованных лекарственных средств для лечения COVID-19 вошли: фавипиравир, гидроксизлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир, ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b, рекомбинантный интерферон альфа и умифеновир.
В список "препаратов упреждающей противовоспалительной терапии COVID-19 у взрослых" включены: тоцилизумаб, сарилумаб, олокизумаб, канакинумаб, барицитиниб и тофацитиниб.
Для профилактики COVID-19 можно применять гидроксихлорохин, который принимает Дональд Трамп, а в случае его недоступности - мефлохин.
Как сообщалось ранее, суперкомпьютер определил самые эффективные препараты для лечения коронавируса.
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