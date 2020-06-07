Коронавирус в Украине: последние данные [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 6 июня, в Украине зафиксировали 485 новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и 11 летальных случаев. Об этом сообщает СНБО Украины.
Таким образом количество инфицированных возросло до 26 999, из них 788 умерли, 12 054 - выздоровели.
За последние сутки лидером по числу новых случаев COVID-19 была Львовская область - 68 человек. В тройку лидеров входят Черновицкая область (5+4) и Киев (+43).
Напомним, днем ранее в Украине было зафиксировано 550 новых случаев коронавируса и 15 летальных случаев. Таким образом за минувшие сутки число новых инфицированных было на 60 меньше, чем днем ранее.
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По состоянию на 9:00 30 мая в Украине коронавирус лабораторно подтвержден у 23 204 человек. Из них 696 умерли, 9 311 пациентов выздоровели.
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