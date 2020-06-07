На Оболонской набережной в Киеве 7 июня едва не погиб ребенок. 10-летнюю девочку засыпало горой песка во время игры со сверстниками. Об этом сообщила журналист Дарья Вершиленко в Facebook.

Ребенок провел 2 минуты под горой песка на Оболонской набережной и чудом выжил. Сидим на Оболонской набережной. Дети роют траншею. Тут крик. Девочка лет 10 провалилась. Три мужчины кинулись рыть песок. Минута. Смотрю ребята тянут за ногу девочку. Говорят, думали уже все. Достали синюю, но дышащую!

На место происшествия прибыли медики и правоохранители.

Читайте также Смерть ребенка в детсаду Запорожья: владелицу отправили под стражу

По словам Дарьи Вершиленко, это произошло на центральном пляже, напротив церкви. Ребенок провел под горой песка 2 минуты и выжил чудом.

Также, Дарья обратилась к Оболонской районной администрации с просьбой убрать песок.

Надеюсь завтра кучи песка не будет

Напомним, ранее в Запорожье в детском садике произошла жуткая трагедия.

Ранее мы сообщали, что воспитателя детского сада посадили в тюрьму, из-за смерти девочки.