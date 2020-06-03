В детском саду Запорожья умерла девочка, которой был всего годик. Детское учреждение, куда приводили детей, работало не официально. Оно находилось в квартире многоэтажного дома, там находились около 10 детей. Об этом пишет "РБК-Украина".

"Когда одной из девочек стало плохо, воспитательница решила положить ее спать, и уже через несколько минут ребенок захлебнулся рвотой. Маленькая Олеся умерла буквально за несколько секунд", - говорится в сообщении.

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Родители нашли частный детский сад по объявлению в интернете. Они привели ребенка в первый раз - и сразу произошла трагедия.

Когда мать ребенка позвонила по телефону, "няня" заверила ее, что все будет в порядке, детей ждут прогулки и развлечения. Родители не посмотрели документы, думали сделать это вечером, но это утро оказалось последним, когда они видели своего ребенка.

"Тут раздается звонок. Ваш ребенок не дышит", - вспоминает отец малышки. Когда пара приехала в жилой дом, где находился сад, они увидели там родителей, которые забирали своих чад. Скорую помощь даже никто не вызвал.

Соседи рассказывают, что крик ребенка слышали этажами ниже. У девочки была истерика, воспитатель пыталась уложить ее спать, но малышка захлебнулась рвотой. Сама воспитательница на звонки не отвечает, хотя ее авто припарковано сразу возле подъезда. Соседи говорят, что частный детский сад работал тут несколько лет, стоимость пребывания в нем составляла 200 грн за ребенка в сутки.

Ранее сообщалось, что в Харькове мать с ребенком выпали с 16 этажа.