Жертвы "Новичка": Скрипалей нашли в Новой Зеландии [ Редактировать ]
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, на которых было совершено покушение в Солсбери, покинули Великобританию. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источник в британском правительстве.
Скрипали переехали в Новую Зеландию, где теперь живут под другими именами. До переезда россияне более года жили в тайном месте, которое им обеспечила британская разведка MI6.
Напомним, что Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия в марте 2018 года были обнаружены с признаками отравления в британском городе Солсбери, где в тот момент жил бывший полковник ГРУ. По версии британских властей, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", а покушение организовали российские спецслужбы. Россия причастность к отравлению Скрипалей категорически отрицает. Расследование дела ведется до сих пор.
Сергей и Юлия Скрипаль после отравления выжили, но через несколько месяцев после инцидента умерла местная жительница Дон Стерджесс, которая случайно вступила в контакт с ядом, хранившимся в пузырьке из-под духов.
Ранее сообщалось, что создатель яда "Новичок" тяжело болен раком.
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