Популярный советский актер Армен Джигарханян госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По их словам, Джигарханян находится в стабильном состоянии, врачи наблюдают за ним в реанимации.

Армен Борисович действительно госпитализирован, но не все так страшно.

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