Известный актер "слег" с инсультом [ Редактировать ]
Фото: Армен Джигарханян/ LiveJournal
Популярный советский актер Армен Джигарханян госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По их словам, Джигарханян находится в стабильном состоянии, врачи наблюдают за ним в реанимации.
Армен Борисович действительно госпитализирован, но не все так страшно.
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