Министр здравоохранения Украины Максим Степанов определился с кандидатом на должность главы Национальной службы здоровья.

Об этом министр заявил во время брифинга.

По информации, на прошлой неделе была проведена процедура отбора претендентов на пост главы НСЗУ.

Для нас это очень важно, потому что Национальная служба здоровья должна получить сильного менеджера, перед которым сразу будет поставлена задача исправить те просчеты, те ошибки, которые были допущены при планировании второго этапа реформирования медицины, то, что должно было начаться 1 апреля.

Он добавил, что в течении двух последующих месяцев будет проведена общая процедура отбора, которую проведут в соответствии с украинским законодательством.

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