"Война с вирусом не выиграна, надо соблюдать карантин" - Степанов [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что повышение уровня заболеваемости коронавирусом связано с тем, что общество легкомысленно отнеслось к ослаблению карантина.Об этом министр написал в Facebook.
Также Степанов отметил, что увеличение случаев заболевания коронавирусом фиксируют и в других странах - Германии, Китае, Южной Корее, Бразилии, Индии.
Степанов сделал акцент на том, что несмотря на то, что в Украине и наблюдалась положительная динамика заболеваемости, но судя по последним дынным можно сделать вывод один- люди легкомысленно относятся к данной ситуации.
В Украине же последние недели наблюдалась положительная динамика заболеваемости. Но последние данные и легкомысленное отношение к собственной безопасности граждан - тревожные. Я понимаю, как все устали от карантина; хочется как можно быстрее вернуться к полноценной жизни, но у нас нет выбора. Война с вирусом пока не выиграна. И только своим поведением и соблюдением правил безопасности мы можем минимизировать активность его распространения
Министр призвал украинце соблюдать все противоэпидемические правила.
Я обращаюсь к каждому гражданину Украины и настойчиво прошу соблюдать все противоэпидемические правила. С ними можно ознакомиться на официальных ресурсах Минздрава. Пользуйтесь масками, САНИТАЙЗЕРАМИ и следуйте социальной дистанции! Не пренебрегайте правилами и средствами индивидуальной защиты, ведь от этого зависит не только ваша жизнь, но и тех людей, кто с вами рядом!
Напомним, 6 июня в Украине было зафиксировано 26 514 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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