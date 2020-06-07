Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что повышение уровня заболеваемости коронавирусом связано с тем, что общество легкомысленно отнеслось к ослаблению карантина.Об этом министр написал в Facebook.

Также Степанов отметил, что увеличение случаев заболевания коронавирусом фиксируют и в других странах - Германии, Китае, Южной Корее, Бразилии, Индии.

Степанов сделал акцент на том, что несмотря на то, что в Украине и наблюдалась положительная динамика заболеваемости, но судя по последним дынным можно сделать вывод один- люди легкомысленно относятся к данной ситуации.

В Украине же последние недели наблюдалась положительная динамика заболеваемости. Но последние данные и легкомысленное отношение к собственной безопасности граждан - тревожные. Я понимаю, как все устали от карантина; хочется как можно быстрее вернуться к полноценной жизни, но у нас нет выбора. Война с вирусом пока не выиграна. И только своим поведением и соблюдением правил безопасности мы можем минимизировать активность его распространения

Министр призвал украинце соблюдать все противоэпидемические правила.

Я обращаюсь к каждому гражданину Украины и настойчиво прошу соблюдать все противоэпидемические правила. С ними можно ознакомиться на официальных ресурсах Минздрава. Пользуйтесь масками, САНИТАЙЗЕРАМИ и следуйте социальной дистанции! Не пренебрегайте правилами и средствами индивидуальной защиты, ведь от этого зависит не только ваша жизнь, но и тех людей, кто с вами рядом!

Напомним, 6 июня в Украине было зафиксировано 26 514 случаев коронавирусной болезни COVID-19.