Гаазький окружний суд розпочав сьогодні черговий раунд засідань у справі збитого у небі над Донбасом пасажирського літака в липні 2014 року. Адвокати обвинувачуваного Олега Пулатова виступили у суді першими і відразу ж попросили більше часу на опрацювання справи через коронавірусні обмеження. Які саме аргументи висунули слухала і розкаже Олена Абрамович.

Як спілкуватися з підопічним, коли адвокати - громадяни Нідерландів, підсудний - росіянин, а кордони через коронавірус закриті? З такого аргументу розпочали свій виступ захисники Олега Пулатова. Вони пояснили, що планували спочатку вивчити справу, а в березні на два тижні поїхати в Росію для консультацій з ним. Та карантин зірвав усі плани. А реакція медіа на перебіг справи не дозволяє перейти до обговорень у телефонному режимі.

Сабіне Тен Дусхате, адвокатка Олега Пулатова:

Згадаємо березень 2020 під час першого раунду слухань. Заголовки медіа цитували сторону обвинувачення, яка засуджувала намагання Росії отримати доступ до доказової бази справи. Йшлося також про загрозу для життя свідків, тощо. Тому такі розмови не повинні вестися телефоном чи через інтернет. - Ми просто не можемо гарантувати, що нас не прослуховують.

Пулатов - нагадаю - це російський полковник, який ймовірно супроводжував "Бук" та був поряд в момент запуску. Згідно з законами Нідерландів, він має право лише на нідерландських авокатів, бо саме там відбувається суд. (гео: Нідерланди) що дуже ускладнює роботу, бо окрім бар'єру в тисячі кілометрів, заважають ще й мовні труднощі - потрібно залучати перекладача. Та й обсяг справи - понад 40 тисяч сторінок - нереальний для опрацювання за кілька місяців, наголосили адвокати.

Сабіне Тен Дусхате, адвокатка Олега Пулатова:

Візьмімо такий розрахунок: залежно від складності предмета, студент може опрацювати 5-10 сторінок тексту за день. Якщо взяти ці стандарти, застосувати найвищий ліміт та допустити, що ми б нічим іншим не займались, окрім читання цієї справи, ми двоє могли б прочитати 3 тисячі сторінок на особу за ці 3 місяці. Звісно, від нас можна очікувати більше, ніж від студентів, але не в десятикратному розмірі. Не 40 тисяч сторінок.

Зрештою, адвокатка Пулатова знову попросила додатковий час для ознайомлення підсудного зі справою. Наполягла, що має конче з ним побачитися наживо, щоб вибудувати "довірливі відносини". Сторона обвинувачення у відповідь заявила - суд переклав на російську для Пулатова стислий виклад справи та ще 60 сторінок, які стосуються саме його. Тож тягнути час нічого.

Тейс Бергер, нідерландський прокурор:

Ми не бачимо причин, чому пан Пулатов не може прочитати ці витяги. І чому б йому не сконтактувати з адвокатами після цього. І якщо дійсно є якісь перешкоди, то ми маємо їх обговорити перед камерами. Дуже важливо зрозуміти, чи це його власний вибір, чи були якісь інші причини. До того ж, - ви не можете постійно просити додатковий час.

Захист Пулатова також в чергове намагався переконати суд, що дана справа має розглядатися у військовому суді, бо злочин стався в умовах війни. І навіть ніким не визнані збройні угруповання захищені воєнними законами. Прокурори ж у відповідь наполягли - мова не про конфлікт між українською владою та озброєними сепаратистами, а про втручання іззовні.

Деді Вуей-а-Цой, нідерландська прокурор:

Членів цих угруповань у справі та в медіа називають сепаратистами. Хоча розслідування показує, що багато хто з цих військових із ДНР та ЛНР не були українцями, які керувалися бажанням від'єднатися. У багатьох випадках ці військові - це громадяни Росії, які поїхали в Україну.

Окрім росіянина Пулатова, який прислав на суд адвокатів, але сам не з'явився, обвинувачення, нагадаю, висунули ще трьом особам. Двоє з них громадяни РФ - це Сергій Дубінський та Ігор Гіркін. А також українець Леонід Харченко. Їх судитимуть заочно, якщо у якийсь момент вони теж не пришлють своїх адвокатів до суду.